Священник

29 июня 1951 года, на праздник св. апостолов Петра и Павла, в соборе Фрайзинга из рук кардинала Фаульхабера (того самого) Йозеф Ратцингер вместе с братом Георгом получил священническое рукоположение. Сам Ратцингер об этом дне вспоминает: «Это был чудесный летний день, который остается незабываемым, как самый важный момент в моей жизни». Когда старый архиепископ возложил руки ему на голову, маленькая птичка, кажется ласточка, влетела в главный алтарь кафедрального собора и весело засвиристела. «Да, это драгоценное воспоминание. С одной стороны у меня была эта моральная уверенность, что это воля Божья для меня, что все правильно. Но когда события так велики, и будущее так неизвестно, все же всегда остается вопрос: поступил ли ты правильно, было ли это хорошим решением, выдержишь ли ты это? Это для меня действительно был знак, который мне очень помог».

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