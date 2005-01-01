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Ранним утром в маленьком городе в южной Баварии в семье рядового полицейского Йозефа Ратцингера родился третий ребенок. В то же утро он был окрещен как Йозеф Алоиз Ратцингер.Детские фотографии 16 апреля 1927
«Я родился в Страстную субботу 16 апреля 1927 года в городке Марктль-ам-Инн. То, что день моего рождения пришелся на последний день Страстной недели и совпал с кануном Пасхи, особенно подчеркивалось в семейной хронике, ведь из-за этого я, как только явился на свет, был в то же утро окрещен в новоосвященной воде, так как литургия «Пасхальной ночи» тогда служилась с утра, а стать первым крещенным новой водой воспринималось как особый знак судьбы» (Й. Ратцингер. Автобиография).Спустя 3 часа
Летним днем 1932 года кардинал Михаэль Фаульхабер, правящий архиепископ Мюнхен-Фрайзингский, прибыл в Титтмонинг. Георг, брат Папы, вспоминает: «Кардинал Фаульхабер был внушительной личностью, он приехал на черном лимузине. Мы никогда не видели таких красивых автомобилей […] И кардинал поднялся с таким изяществом, с таким величественным видом оглядел толпу. Он произвел на нас огромное впечатление, и тогда мой брат лаконично произнес: «Когда-нибудь я буду кардиналом!»5 лет
В 1943 году школьников начинают призывать в армию на службу в ПВО. Йозеф Ратцингер становится помощником зенитчика и участвует в обороне Мюнхена. «Весной наши батареи были уже совершенно обескровлены смертями и множеством раненых. Летом на Мюнхен систематически велись массированные налеты. [...] Это было ужасно, каждый раз видеть новые разрушения и наблюдать, как город постепенно превращается в руины… Никто из нас не был уверен, что вернется живым из этого ада» (Автобиография)."Зенитчик Ратцингер" 15 лет
В 1944 году он призывается на «трудовой фронт»: рыть траншеи для отступающей армии. Командующие отрядами старые нацисты вербовали молодежь, рассказывая о "славе и чести в борьбе за отечество". Тем временем продолжительность жизни солдата на фронте снизилась примерно до 40 дней. «Однажды ночью мы были подняты с постелей и построены полусонные в тренировочных костюмах. - вспоминал позже Йозеф Ратцингер. - Эсэсовский офицер приказывал каждому по отдельности выйти вперед и пытался […] вынудить нас сделать «добровольческие» заявления». Перед строем Ратцингер объявляет, что собирается стать католическим священником. «Нас отослали с руганью и издевательствами». Затем он попадает в пехотные казармы, но чудом не участвует в боях. В конце войны Йозеф дезертирует из немецких войск."Приятель, проходи дальше!" 16 лет
К Рождеству 1945 года семинария во Фрайзинге сумела возобновить прием новых студентов. Йозеф Ратцингер становится семинаристом.
29 июня 1951 года, на праздник св. апостолов Петра и Павла, в соборе Фрайзинга из рук кардинала Фаульхабера (того самого) Йозеф Ратцингер вместе с братом Георгом получил священническое рукоположение. Сам Ратцингер об этом дне вспоминает: «Это был чудесный летний день, который остается незабываемым, как самый важный момент в моей жизни». Когда старый архиепископ возложил руки ему на голову, маленькая птичка, кажется ласточка, влетела в главный алтарь кафедрального собора и весело засвиристела. «Да, это драгоценное воспоминание. С одной стороны у меня была эта моральная уверенность, что это воля Божья для меня, что все правильно. Но когда события так велики, и будущее так неизвестно, все же всегда остается вопрос: поступил ли ты правильно, было ли это хорошим решением, выдержишь ли ты это? Это для меня действительно был знак, который мне очень помог».
Рукоположение (видео) 24 года
«Ратцингер нашел гораздо больше того, что посоветовал искать ему учитель. Он выявил невероятное количество цитат о том, что подразумевал св. Августин, давая определение Церкви как народу Божию. То же самое выражение, которое будет предложено лишь спустя много времени II Ватиканским Собором и Павлом VI. Однако Ратцингер не противопоставлял эти два определения Церкви, а наоборот, примирял их. […] Зенген относился с огромным уважением к Ратцингеру, считая его своим лучшим учеником. Однажды он сказал, что чувствует себя как св. Альберт Великий, говоривший, что его ученик прославился больше него. А учеником этим был св. Фома Аквинский!» (Леппле)25 лет
В послевоенной Германии не хватает священников, поэтому епископ Мюнхена не очень доволен склонностью Ратцингера к богословию. Однако по существующему немецкому закону, если университет требует – епископ не может отказать. В 1959 году, по приглашению университета в Бонне, молодой доктор теологии возглавляет кафедру фундаментальной теологии. В то время Бонн является столицей ФРГ, это престижное назначение, особенно учитывая его возраст."Особенный профессор" 32 года
Немецкий профессор Йозеф Ратцингер был самым юным участником Второго Ватиканского Вселенского Собора 1962-1965 годов, за что получил прозвище «Соборный подросток». Несмотря на это, он принял активное участие в разработке соборных документов, а также написал несколько исторических речей для кардинала Йозефа Фрингса. «Кардинал пригласил меня поехать с ним на Собор, сначала в качестве его личного советника, а затем, в ходе первой сессии, кажется, в ноябре 1962 года, я также был назначен официальным экспертом Собора» (Бенедикт XVI)."Домик в Неми" 35 лет
В 1969 году Йозефу Ратцингеру, богослову с мировым именем, предлагают кафедру в новом университете в Регенсбурге. Для него это возможность вернуться в родную Баварию, и он соглашается. Со временем ему удается построить собственный двухэтажный коттедж в окрестностях Регенсбурга. Здесь он планирует окончательно осесть и даже переносит сюда могилы родителей.42 года
24 марта 1977 Папа Павел VI неожиданно назначает Ратцингера архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а уже через месяц делает его кардиналом. Епископская хиротония состоялась 28 мая. Это крутой поворот в его жизни, он вынужден оставить профессорскую карьеру, дом и переехать в Мюнхен. Таким образом, Ратцингер становится одним из самых молодых кардиналов XX века.
"Через два или три дня после посвящения в епископы 28 мая мне сообщили, что я номинирован в кардиналы. Значит, номинация почти что совпала с посвящением в епископский сан. Для меня это была огромная неожиданность".
Кардинал Ратцингер принимает участие в избрании Римского Папы, им становится Альбино Лучани (Иоанн Павел I). «Я был очень им доволен. То, что пастырем Вселенской Церкви стал человек такой доброты и такой сияющей веры, гарантировало, что все идет хорошо. Он сам был удивлен и чувствовал бремя великой ответственности», - вспоминает Ратцингер. К несчастью, его правление длилось всего 33 дня, так что вскоре Ратцингер участвует во втором конклаве подряд, который избирает Иоанна Павла II.
Интервью о конклавах 1978 г. 51 год
В 1980 году Папа Иоанн Павел II назначает кардинала Ратцингера главой специального Совета по делам мирян, а затем предлагает ему пост главы Конгрегации по католическому образованию. Это назначение требовало оставления Мюнхенской кафедры и переезда в Рим. Первоначально Ратцингер отклоняет предложение Папы, но 25 ноября 1981 года он соглашается возглавить самое влиятельное ватиканское ведомство и становится префектом Конгрегации Вероучения. Так что ему приходится покинуть Германию и в начале 1982 года он переезжает в Ватикан.54 года
1991 год был черным в жизни Йозефа Ратцингера. В сентябре он переносит инсульт, который впоследствии тяжело сказался на его здоровье. А 2 ноября умирает его горячо любимая сестра Мария. От этого удара он долго не может оправиться.64 года
В 1992 году увидел свет обновленный Катехизис Католической Церкви, большая часть которого написана лично Ратцингером, в 1986 году по поручению Иоанна Павла II возглавившего комиссию по его подготовке, состоявшую из 12 кардиналов.Катехизис Католической Церкви 65 лет
В 1992 Ратцингер избирается деканом Коллегии кардиналов.75 лет
19 апреля в 18:43 (по римскому времени) кардинал Йозеф Ратцингер был избран 265-м преемником св. Петра и взял имя Бенедикт XVI.78 лет
1 декабря 2005 немецкие газеты сообщили, что безнадежно больной 6-летний мальчик излечился, получив благословение Папы. Когда Бенедикт XVI посетил в августе Германию, он увидел в толпе мальчика с обритой головой и в маске. Папа подошел, коснулся его лица и благословил ребенка. Эти кадры увидел весь мир. "Теперь у меня есть самое сильное в мире благословение," - говорил малыш после этого. И, кажется, оно сработало.Папа вылечил малыша 78 лет
Бенедикт XVI совершил исторический шаг и упразднил лимб – место в Аду, где, по католическому вероучению, находились души некрещеных младенцев. В конце ноября 2005 года он объявляет концепцию лимба «богословски некорректной». Отныне даже умершие до крещения младенцы отправляются в рай. Это завершение давней мысли Ратцингера, который всегда считал идею лимба «не более чем гипотезой».78 лет
25 января 2006 Бенедикт XVI публикует первую из своих четырех энциклик Deus caritas est («Бог есть любовь»).Энциклика Deus Caritas 78 лет
12 сентября 2006 года Папа выступает перед преподавателями и студентами университета в Регенсбурге, где он некогда был профессором. Размышляя об отношениях веры и разума, он цитирует слова византийского императора Мануила II Палеолога об агрессивном характере ислама, отмечая при этом, что заявление императора «неприемлемо грубо» и «бесцеремонно». Однако пресса приписывает цитату самому Бенедикту и утверждает, что «Папа оскорбил мусульман». Разражается международный скандал. По исламским странам проходит волна демонстраций со сжиганием портрета и лозунгами «смерть Бенедикту XVI». В Сомали толпа убивает католическую монахиню, а Совет муфтиев России требует от Святого Престола извинений."Вера, разум и университет" 79 лет
Ко дню рождения Бенедикта XVI 16 апреля 2007 года вышла из печати и поступила в продажу первая книга трилогии "Иисус из Назарета". Папа написал эту монографию во время летнего отпуска. В Италии за один день было распродано 50 тысяч экземпляров. Через месяц на 7 языках было продано более миллиона книг. Вторая и третья часть трилогии были опубликованы соответственно в 2011 и 2012 гг."Вера, разум и университет" 80 лет
7 июля 2007 года Папа Бенедикт издает исторический документ Summorum Pontificum, восстанавливая в правах традиционную Тридентскую литургию.80 лет
24 января 2009 года Бенедикт XVI снимает отлучение от церкви с четырех епископов – последователей архиепископа Марселя Лефевра (традиционалиста и противника реформ Второго Ватиканского Собора). В 1988 году эти иерархи были рукоположены Лефевром без разрешения правящего Папы (Иоанна Павла II), вследствие чего попали под отлучение от Церкви. В настоящее время они возглавляют «Общество св. Пия X» (SSPX), до сих пор не имеющее канонического статуса в Католической Церкви. Таким образом, Бенедикт XVI, как первосвященник, принял меры ради урегулирования положения "лефевристов" в Церкви, и общества традиционалистов тут же выразили Папе "сыновнюю благодарность" за "этот отважный шаг".81 год
17 августа 2009 года Папа был госпитализирован после ночного падения в своих апартаментах в Валле д'Аоста, где он находился в отпуске. К 10 часам Бенедикт XVI прибыл на машине в больницу и сам дошел до пункта скорой помощи. Рентген показал закрытый перелом правого запястья; также, по слухам, у Папы вывихнута лодыжка. Под местным наркозом ему вставили стержни в запястье правой руки и наложили гипс. Несмотря на травму, Бенедикт XVI не отменил запланированных выступлений и богослужений, уделяя благословение загипсованной рукой.82 года
4 ноября 2009 года Бенедикт XVI издает документ, открывающий англиканским общинам возможность вернуться в Церковь. Тщательно разработанный документ встречен с большим энтузиазмом. Целыми епархиями англикане возвращаются.Anglicanorum Coetibus 82 года
9 декабря 2009 года Российская Федерация и Святой Престол обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне Посольства РФ в Ватикане и Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.82 года
30 мая 2012 Бенедикт XVI прикосновением излечил агрессивную форму рака у американского подростка.«Папа Бенедикт исцелил мальчика от рака» 85 лет
11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявляет о своем отречении от активного служения преемника Петра, которое вступает в силу 28 февраля в 20.00 (по римскому времени). Он принимает титул «Папа на покое» и поселяется в монастыре Mater Ecclesiae на территории Ватикана, посвятив себя молитве за Церковь и весь мир.
За неполных 8 лет Бенедикт XVI совершил 24 зарубежных апостольских визита, написал 4 энциклики (последняя, Lumen fidei, была издана уже после его отречения, под чужим именем), канонизировал 39 святых и беатифицировал 871 блаженного (в числе которых такие как кардинал Джон Генри Ньюмэн и Папа Иоанн Павел II), назначил 90 кардиналов на 5 консисториях.